Des ponts à bâtir entre francophones, francophiles et «franco sympathiques»

«Comment est-ce qu’on va chercher cette population, cette force politique de gens qui souhaitent voir le français continuer comme langue officielle dans ce pays?» a questionné la présidente de l’ACFA.

Selon elle, cela passe notamment par le fait de regarder «à l’intérieur de notre francophonie et de comprendre qu’on n’est pas une francophonie, on a des francophonies et il faut trouver des façons de bâtir des ponts à l’intérieur de notre réseau, et vers des gens qui apprennent le français».

Préparer la relève

Comme le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes a eu lieu en juin dernier, «c’est certain qu’il y a un élan favorable pour renforcer les liens entre les francophones canadiens», a encore constaté Édith Dumont.

Pour optimiser cet élan, elle suggère fortement de permettre une plus grande mobilité pour la communauté étudiante franco-canadienne.

«Nos projets de collaboration doivent se porter garants de bien préparer les générations montantes parce que plusieurs défis les attendent. Surtout celui de faire vivre un milieu francophone dans un milieu minoritaire. De la mobilité, de la recherche interinstitutions pourrait nous permettre de mieux former la génération qui s’apprête à prendre le relais.»