Police et politique: un voisinage mortel

Cela permet à l’auteur de coller à sa fiction policière une réflexion sociale pointue sur la problématique de notre surconsommation animale.

5 pages de personnages

Le roman comprend 259 chapitres étalés sur 646 pages. Il y a tellement de personnages qu’il faut 5 pages en appendice pour les situer.

Pelletier aurait facilement pu couper au moins 100 ou 150 pages sans nuire au dénouement de l’intrigue. Cela aurait, à mon avis, éviter de lasser parfois le lectorat.

L’auteur excelle néanmoins dans l’art de lancer des petites remarques percutantes. En voici un bel exemple: «Ça prend une vérité convaincante pour enrober un mensonge.»

On tue la douceur

En terminant, je signale que le titre On tue… fait référence à une longue ritournelle qui commence par «On tue les bélugas / On tue les pangolins / On tue les crotales et les grenouilles…» et qui inclut d’autres victimes non animales, à savoir la douceur, la couleur, les rêves, la tendresse et la mémoire.

Le texte aurait été publié plus de 30 ans passés dans un journal de l’Université de Montréal et signé Lili Graves.