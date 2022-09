Poilievre et francophonie: attentes et questionnements

«Je vous lance un défi, M. Trudeau. Si vous comprenez véritablement la souffrance des Canadiens, engagez-vous aujourd’hui pour éviter l’augmentation des taxes ou impôts pour les travailleurs et les aînés», a lancé Pierre Poilievre à Justin Trudeau en point de presse.

En retour «au premier ministre et à sa coalition radicale woke [en référence à l’alliance entre le NPD et les libéraux, NDLR]», Pierre Poilievre s’est engagé à collaborer avec tous les partis pour faire avancer l’intérêt des Canadiens. «Mais nous ne ferons pas de compromis sur l’augmentation des taxes», a-t-il nuancé.

Un dollar d’économie pour un dollar dépensé

À une semaine de la reprise des travaux parlementaires pour l’automne, il a également proposé que le gouvernement trouve un dollar d’économie pour un dollar dépensé. «Le peuple est le maître et le gouvernement est le serviteur», a-t-il conclu sous les applaudissements de son caucus.

Depuis la retraite de son caucus à Saint Andrews au Nouveau-Brunswick, Justin Trudeau a voulu démontrer que son gouvernement aussi tenait compte de la souffrance économique des Canadiens,

Il a en effet annoncé que son gouvernement entendait prendre trois grandes mesures pour pallier l’augmentation du coût de la vie: doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services durant six mois, instaurer une prestation dentaire pour certains enfants de moins de 12 ans, et offrir un supplément unique de 500 $ aux locataires qui peinent à payer leur loyer.