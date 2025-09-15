Plus de temps pour désigner des bureaux bilingues: la francophonie s’inquiète

Le Conseil du trésor veut donner plus de temps à certaines institutions fédérales pour désigner certains de leurs bureaux comme bilingues. Un geste qui inquiète chez les francophones, quelques semaines avant le dépôt de trois règlements qui doivent achever l’application de la Loi sur les langues officielles.

Le Conseil du Trésor propose de rallonger les délais pour que les services fédéraux deviennent bilingues dans les régions désignées. Il répond ainsi à la demande du premier ministre du Canada, Mark Carney, de diminuer les coûts d’opération du gouvernement.

Il s’agit de la directive qui dicte les délais de désignation des bureaux qui doivent offrir des services dans les deux langues officielles et pour la formation du personnel, entre autres.

Réductions des services dans l’une ou l’autre langue?

Cette décision fait sourciller la francophonie minoritaire, à commencer par le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, dans un courriel à Francopresse: «Une prolongation des délais […], qui sont déjà trop longs, se traduirait en une période encore plus longue durant laquelle les communautés seraient privées de certains services auxquels elles ont droit.»

«Je demeure particulièrement préoccupé par les délais que ces modifications pourraient entraîner dans la mise en œuvre des bureaux bilingues, ainsi que par leurs impacts éventuels sur l’accessibilité des communautés de langue officielle en situation minoritaire aux services fédéraux», ajoute-t-il.