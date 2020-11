Plus amusant qu’en salle de classe: apprendre le français au cinéma!

La scène se déroule durant les années 1990 pendant l’épidémie de sida. ACT UP était une organisation activiste aux États-Unis avec le but d’arrêter le virus sida. Le film est à propos de la section parisienne de cette organisation et montre les moyens que les activistes du VIH/SIDA ont eu recours pour se battre contre l’épidémie, parce que le gouvernement a fait peu pour aider ces individus qui étaient touchés par le virus.

Ce film est si important pour comprendre la culture et l’histoire queer de Paris et montre un côté plus triste et dramatique du cinéma français.

Amours interdits

Plus récemment, j’ai vu Portrait de la jeune fille en feu, un des succès de 2019. Il met en scène une jeune peintre, Marianne, en 1770, embauchée pour peindre une image d’une autre fille, Héloïse, qui va se marier.

Mais, Héloïse refuse de poser pour la photo; en réalité elle ne veut pas se marier. Donc, Marianne doit peindre l’image d’Héloïse en secret. Héloïse et Marianne tombent amoureuses.