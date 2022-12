Plein de films de l’ONF gratuits pour les Fêtes

En décembre et janvier, encore plus de films sont accessibles gratuitement sur onf.ca, (l’Office national du film), avec une sélection issue de ses différents studios au pays.

Au programme: des courts métrages d’animation aux techniques variées, dont Le matelot volant (The Flying Sailor) du duo Wendy Tilby et Amanda Forbis. Le matelot volant est inspiré de l’histoire incroyable mais vraie d’un homme qui fut soufflé dans les airs sur deux kilomètres à la suite de l’explosion de 1917 à Halifax — la plus violente explosion accidentelle d’origine non nucléaire de l’histoire.

Également à l’affiche: la collection de courts films Alambic, trois courts métrages d’animation de moins de 3 minutes provenant d’un laboratoire de création du Studio d’animation du Programme français de l’ONF, présentée en première mondiale en ligne.

Ainsi que le retour d’une tradition appréciée: la chaîne Oh Oh ONF des fêtes! La chaîne revient avec encore plus de classiques de saison, œuvres récentes et coups de cœur pour toute la famille. Plus de 65 films, tous gratuits.

Ces œuvres s’ajoutent aux plus de 5500 titres déjà proposés sur onf.ca, sans oublier la collection d’une centaine d’œuvres interactives, dont la presque totalité est offerte gratuitement en ligne.