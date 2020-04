Pierre Laporte, chantre de la survivance française

Pour la très grande majorité des gens, la mention de Pierre Laporte (1921-1970) rappelle presque uniquement la Crise d’octobre 1970 et son assassinat. Or, pendant seize ans, il fut journaliste, éditorialiste et correspondant parlementaire du Devoir.

Laporte a couvert sept voyages de la Survivance française organisés par le Conseil de la Vie française en Amérique entre 1949 et 1959, et rédigé une soixantaine d’articles. Onze d’entre eux sont reproduits dans un livret intitulé Les voyages de la Liaison française 1949-1959.

Voyages

Les onze articles choisis, présentés et annotés par Dominique Laporte, se répartissent comme suit: cinq sur l’Acadie, deux sur la Nouvelle-Angleterre, un seul sur l’Ouest canadien, l’Ontario, la Louisiane et un plus général sur les Voyages de la Liaison française.

Partout, Pierre Laporte transforme «la connaissance de l’histoire de la présence française en Amérique et de ses lieux de mémoire en une expérience nationale réelle et pérenne à la fois».

Dès 1924, Le Devoir s’était doté d’un service de voyages pour aider à la propagande des idées de rapprochement entre divers groupes français d’Amérique, martelées par son directeur-fondateur, Henri Bourassa, et son rédacteur en chef, Omer Héroux. Le Conseil de la Vie française en Amérique renouera cette tradition des voyages patriotiques et touristiques à partir de 1946.

L’Acadie résiliente

L’attention accordée à l’Acadie (5 des 11 articles) n’est pas étrangère à l’admiration de «ces déportés de 1755 qui sont rentrés au pays et ont conservé, à 1 000 milles de la province de Québec, leur langue et leur foi, sans autre secours que leur courage et leur ténacité», écrit Pierre Laporte en 1949.