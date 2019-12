Peur du vendredi 13 : origines et superstitions

Si vous croisez un convoi funéraire un vendredi 13, vous serez le prochain à mourir.

Appeler le médecin un vendredi 13 indique une maladie incurable.

Treize films

La peur du vendredi 13 ou du chiffre 13 a donné lieu à au moins treize films, dont douze de la même série: Friday the 13th (1980), Friday the 13th Part 2 (1981), Friday the 13th Part 3 (1982), Friday the 13th: The Final Chapter (1984). Friday the 13th Part V: A New Beginning (1985), Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986), Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988), Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989), Jason Goes to Hell (1993), Jason (2001), Freddy vs. Jason (2003) et Friday the 13th (reprise en 2009).

Le chiffre 13 n’est pas malchanceux dans tous les pays. En Espagne et dans les pays d’Amérique latine, on ne craint pas le vendredi 13 mais le mardi 13, car le mardi est placé sous le signe de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine.