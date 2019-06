Patrick Marleau échangé aux Hurricanes

Mitch Marner a publié ceci: «C’est difficile de mettre en mots ce que tu veux dire pour moi mais je veux juste dire merci de m’avoir fait sentir comme si je faisais partie de ta famille et était toujours le bienvenu. Je vais m’ennuyer de t’avoir autour de moi à l’aréna à tous les jours et aussi de quand tu te moquais de mes habitudes alimentaires. Je vais toujours te considérer comme un coéquipier mais le plus important, comme un frère. Je te souhaite ce qu’il y a de mieux dans ton prochain chapitre. Je t’aime mon frère.»

Un mot de Marleau

Patrick Marleau a quant à lui utilisé les médias sociaux de sa femme pour s’adresser à ses coéquipiers, à l’organisation ainsi qu’aux partisans .

«Merci à l’organisation des Maple Leafs, la ville de Toronto et aux loyaux partisans d’avoir accueilli ma famille et moi à Toronto. Ç’a été un honneur de jouer avec la feuille d’érable sur mon chandail et de faire partie de la Leaf Nation. Nous avons tellement eu d’incroyables expériences pendant que nous étions à Toronto, des choses que mes garçons vont se rappeler et chérir pour le reste de leurs vies. La meilleure chose que je vais garder de mon passage ici est toutes les personnes que j’ai rencontrées. Mes coéquipiers, ceux qui travaillent pour MLSE, les parents que nous avons rencontrés aux écoles et matchs de hockey de de nos garçons et tout le monde dans la communauté. Merci de nous avoir fait sentir à la maison.

À Auston et Mitch, un merci spécial de nous avoir accueillis dans la famille des Leafs et d’être ensuite devenus une partie de la nôtre. Vous allez toujours avoir une place à notre table et des bâtons dans notre salle de hockey. Je vais m’ennuyer de vous voir à tous les jours à la patinoire. N’oubliez jamais à quel point vous êtes bons. Merci encore Leafs Nation, vous êtes entre bonnes mains.»

Prochains jours mouvementés

Comme le dossier Marner n’est toujours pas réglé et que nous savons que le plafond salarial cause des maux de tête au directeur général Kyle Dubas, plusieurs voit l’échange de Marleau comme un sacrifice de ce dernier pour faciliter Marner de rester avec les Leafs. Patrick Marleau avait une clause de non mouvement à son contrat et devait accepter toute transaction avant que celle-ci puisse avoir lieu.