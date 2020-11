Trump s’accroche, Biden attend

Ça ne veut pas dire que les noirs sont plus nobles que les latinos. Ni que mériter le vote des femmes ou des cols blancs ou des jeunes a plus de valeur que mériter l’appui des hommes, des cols bleus ou des vieux. D’ailleurs, le plus jeune élu de la nouvelle Chambre des Représentants est un Républicain.

Enfin, rares sont les électeurs qui croient tout et aiment tout d’un candidat.

C’est vrai que la fameuse «base» de Trump l’adore avec une ferveur quasi religieuse incompréhensible. Mais un plus grand nombre d’électeurs républicains sont plus pragmatiques, appuyant quelques aspects seulement du programme ou de la personnalité de Trump, ou doutant encore plus de son adversaire.

Idem chez les électeurs démocrates, quoique Biden n’a jamais cultivé une telle «base» (Bernie Sanders, oui), c’est même un peu suspect.

L’effet covid

Plusieurs commentateurs ont soutenu que, n’eût été de la covid et des mesures de confinement qui ont paralysé l’économie et bousculé les gens, Trump aurait été réélu facilement.