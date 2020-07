Pain perdu et quartier privé

En plus de nous permettre d’admirer de belles propriétés joliment encadrées d’arbres matures, la balade comprend un étang urbain et un court de tennis lové dans un décor bucolique (pour les résidents de Wychwood Park).

Pain Perdu

Je recommande de prétexter cette visite pour vous arrêter chez Pain Perdu (736 avenue St. Clair Ouest, fermé lundi et mardi, mais ouvert de 8h à 15h les autres jours).

Malgré le déconfinement de Toronto, la petite boulangerie n’a pas l’intention de rouvrir ses tables à l’intérieur, mais on peut y acheter pour emporter des croissants et autres viennoiseries délicieuses, des quiches et des sandwichs.

Il faudra attendre à l’automne, voire l’hiver, pour le retour de leur divin croque-monsieur et de leurs mille-feuilles imbattables.

