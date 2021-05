Oui, les asymptomatiques peuvent être contagieux

Or, comme les auteurs de l’étude eux-mêmes ont dû le rappeler, cette méta-analyse s’intéressait à la transmission de la covid à l’intérieur d’une maison et non pas dans la communauté.

De plus, l’étude concluait qu’il existait bel et bien un risque de transmission par les asymptomatiques: c’est juste qu’il était plus mince.

Un chiffre crucial: le nombre d’asymptomatiques

Enfin, la difficulté à mesurer la contribution des asymptomatiques à la contagion vient du fait qu’on ignore quelle est la proportion exacte d’asymptomatiques, puisqu’ils ne se font pas systématiquement tester.

Il s’agit pourtant d’une information cruciale: même si les asymptomatiques transmettent «moins» la maladie, plus ils sont nombreux, plus leur impact est important. On estime que 30 à 50% des cas de covid seraient asymptomatiques.