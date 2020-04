Optimisme prudent en Ontario

L’Assemblée législative de l’Ontario s’est réunie en séance extraordinaire ce mardi 14 avril pour voter à l’unanimité la prolongation de la «situation d’urgence» jusqu’au 12 mai face à la pandémie de CoViD-19.

Cette prolongation permet à la province de maintenir en vigueur tous les décrets d’urgence limitant les activités sociales et obligeant la fermeture des installations récréatives de plein air, des lieux de travail non essentiels et des lieux publics, bars et restaurants, et interdisant de demander un prix exorbitant pour la vente de denrées nécessaires.

Les élus provinciaux ont également adopté la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus CoViD-19, qui modifie plusieurs lois (sur l’éducation, la police, les municipalités…) dans le but de maximiser la flexibilité des interventions sur le terrain: plusieurs mesures déjà annoncées mais qui nécessitaient un vote formel à Queen’s Park.