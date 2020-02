Opération séduction à Toronto pour les régions françaises

«La Bretagne s’oriente de plus en plus vers l’éco-tourisme, le vélo, le bien-être avec la thalassothérapie. C’est une région complète, qui offre un littoral superbe, plus de 3000 châteaux. C’est une région riche, variée, et authentique de par ses origines celtes.»

«C’est bien plus qu’une région maritime. C’est cela que nous cherchons à faire comprendre. C’est une destination pour tout type de personne et de clientèle, avec d’ailleurs une légère montée en gamme des prestations hôtelières.»

Pas de vol direct pour la Bretagne depuis Toronto, mais des vols en saison estivale relient Montréal à Nantes, avec Air Transat.

Un pays de terroir et d’abondance

Mélanie Paul-Hus, directrice d’Atout France Canada, rappelle que «la France est un pays d’abondance et de terroir».

Plus que jamais, les régions françaises avancent leur différence et leur complémentarité, en proposant une expérience complète. Non contents de mettre en avant des paysages variés, les représentants jouent à présent beaucoup sur l’art de vie à la française.

À ce titre, Clément Decré présentait sa nouvelle entreprise Finding France, qui propose des séjours sur mesure en France, à la découverte des artisans, des paysages, et des produits du terroir. Des prestations très haut de gamme, pour celles et ceux qui veulent découvrir l’authenticité du pays.