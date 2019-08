Open Streets Toronto: Yonge et Bloor sans voitures dimanche

Dans le cadre de l’initiative Open Streets TO, des portions de deux grandes artères de Toronto, les rues Yonge et Bloor, seront fermées à la circulation ce dimanche 18 août, ainsi que le dimanche 15 septembre prochain.

À 8 ou à 80 ans

Il a déjà eu lieu dans plusieurs villes du continent, notamment New York ou bien Guadalajara. Cette année, l’édition de l’Open Streets à Toronto est à l’initiative de 8 80 Cities, une organisation qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des citadins en réorganisant les espaces publics.

Elle part du principe que si un enfant de 8 ans et un aîné de 80 ans sont heureux en ville, on peut dire que c’est un succès.

Open Streets TO a lieu tous les ans depuis 2014. Il consiste à fermer aux automobilistes 7 km de routes de parts et d’autres de l’intersection Yonge et Bloor. On laissera ainsi le champ libre aux vélos et autres véhicules non motorisés, de 10h à 14h.