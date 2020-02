Onzième victoire de suite pour les Raptors face aux Bulls

Les Raptors de Toronto ont facilement disposé des Bulls de Chicago (129-102), amputés de pas moins de 4 joueurs majeurs (Dunn, Markkanen, Otto Porter Jr. et Carter Jr.).

Les Chicagoans, à la lutte pour la huitième place qualificative pour les séries éliminatoires, malgré leurs nombreux blessés, n’ont fait le poids qu’une mi-temps face au troisième meilleur bilan de la ligue. Les hommes de Nick Nurse ont ainsi égalé le record de 11 victoires de suite. Il s’agit de la plus grosse séries de l’histoire de la franchise.

Menés à la pause, les Raptors ont renversé la rendance en troisième quart, avant de tuer le match dès le début du quatrième. Le joueur de première année, Terence Davis a signé un match époustouflant avec à la clé 31 points inscrits, son record en carrière. Il a parfaitement su faire oublier Norman Powell, absent indéfiniment en raison d’une fracture à la main contractée à Détroit lors du match précédent (victoire 92-105).

