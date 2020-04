Ontario: pas d’école jusqu’à nouvel ordre

Les conseils scolaires recevront ces outils et détermineront les conditions d’admissibilité des élèves à un iPad. Le site ontarien Apprendre à la maison offre des ressources en ligne pour aider les élèves des paliers élémentaire et secondaire.

Garderies d’urgence

Le gouvernement ontarien a aussi décidé d’élargir la liste des travailleurs essentiels qui peuvent amener leurs enfants dans un service de garde pendant la crise de la COVID-19.

Le gouvernement avait émis un décret d’urgence, le 20 mars, pour obliger certains centres de garde d’enfants de rouvrir pour soutenir le personnel de la santé, notamment.

La décision inclut maintenant le personnel des services aux personnes avec une déficience intellectuelle, d’aide aux victimes, de lutte contre la violence envers des femmes, de lutte contre la traite des personnes et des sociétés d’aide à l’enfance, notamment.

Plusieurs travailleurs identifiés par le Solliciteur général, comme les douaniers, les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les employés de Postes Canada et ceux issus du domaine de la fabrication de produits et d’appareils pharmaceutiques et médicaux, peuvent eux aussi bénéficier des garderies d’urgence.