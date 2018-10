Ontario, Nouveau-Brunswick, Québec : trois virages à droite

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

Des partis de droite ont capitalisé ces derniers mois sur un vent de changement dans trois provinces gouvernées par des Libéraux.

Après l’élection du populiste Doug Ford en Ontario et la faible avance du Conservateur Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, le Québec s’est doté le 1er octobre d’une forte majorité de droite avec la Coalition Avenir Québec (CAQ). La dynamique nationale est bouleversée.

Les mêmes tendances politiques sont présentes dans les trois provinces: la fin des luttes à deux remplacées par le multipartisme, des mandats simples, l’absence de projets de société et l’effritement des partis traditionnels.

Fatigue mal mesurée

«L’ampleur de la victoire de la CAQ a surpris tout le monde», déclare Martin Normand, post-doctorant en science politique à l’Université d’Ottawa. «La part du vote libéral a chuté dramatiquement: c’est le signe d’une fatigue mal mesurée. Le résultat dépasse la marge d’erreur de tous les sondages.»

Selon le politicologue, cette fatigue est fondée sur la frustration des citoyens face à la gestion des dépenses.

«Les provinces ont demandé aux populations de faire beaucoup d’efforts pour redresser les finances publiques. L’insatisfaction se traduit par un retour de partis conservateurs qui n’est pas nécessairement un retour à des valeurs de droite.»

Il reste peu de gouvernements libéraux

L’historien Joel Belliveau concorde. «Il y a de l’insatisfaction avec beaucoup de choses, et on voit un populisme à la Donald Trump qui peut jouer dans certains endroits. Je ne suis pas sûr que la CAQ soit la même saveur de la droite.»

La formation ressemblerait davantage à l’ancienne Union nationale, qui a dominé le Québec au milieu du siècle dernier.

Le professeur de l’Université Laurentienne de Sudbury, en Ontario, note que nous assistons à l’éclatement d’une configuration politique stable depuis 50 ans dans la plupart des provinces.

Ressac contre le centre et la gauche

«En Ontario, on a eu une alternance entre un parti libéral et un parti conservateur qui était progressiste. Maintenant, c’est comme si l’autre aile du parti conservateur a pris le pouvoir.»

Martin Normand remarque qu’il reste peu de gouvernements libéraux au Canada, hors de l’Atlantique, ce qui indique un mouvement contre le centre et la gauche.

Il n’écarte pas la possibilité que l’Alberta choisisse d’élire un gouvernement conservateur en 2019 pour remplacer les Déo-Démocrates.

Ces changements se produisent, selon lui, alors que «le Parti libéral fédéral s’embourbe dans des problèmes régionaux à répétitions»: Netflix au Québec, l’emploi dans l’Atlantique, les pipelines en Alberta et les autochtones en Colombie-Britannique.

Recours à la clause nonobstant



Élu en juin, le premier ministre ontarien Doug Ford s’est empressé de défaire l’héritage libéral, éliminant des programmes et s’opposant à certaines initiatives fédérales.

Le lendemain de son élection, le chef de la CAQ, François Legault, a montré une certaine affiliation avec son homologue ontarien.

Notamment, le Caquiste s’est dit prêt à utiliser la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés pour interdire aux représentants de l’État québécois le port de signes religieux ostentatoires.

Doug Ford a évoqué en septembre cette clause très rarement utilisée pour se soustraire à un jugement rejetant son projet de loi pour réduire la taille du conseil municipal de la Ville de Toronto.

Récriminations anti-francophones

Dix jours après le scrutin au Nouveau-Brunswick, les chances du libéral Brian Gallant de former un autre gouvernement ne tiennent qu’à un fil, après avoir récolté une pluralité de suffrages, mais un siège de moins que son adversaire conservateur Blaine Higgs.

Des récriminations anti-francophones ont fait surface dans cette province où, depuis 50 ans, les deux principaux partis avaient normalisé le bilinguisme comme mode d’opération.

«Ça semble voler en éclats», estime Joel Belliveau. «Les Conservateurs n’ont presque pas d’appuis chez les Acadiens et les Libéraux vont chercher peu de régions anglophones.»

Perte du séparatisme comme levier politique

L’élection du 1er octobre au Québec confirme l’effondrement du Parti québécois (PQ), qui a terminé en 4e place avec 9 députés (contre 30 élus en 2014), le résultat le plus bas depuis la fondation du parti il y a 50 ans.

La déconfiture du PQ enlève-t-elle aux minorités francophones le levier politique qu’elles ont eu pendant des décennies pour plaider un meilleur traitement du fédéral alors que le Québec menaçait de se séparer?

«Ça fait déjà quelques élections que l’option souverainiste ne représente plus une menace», explique Joel Belliveau. «Cette carte n’existe plus pour le fédéral ni pour les communautés elles-mêmes.»

La CAQ alliée des francophones hors Québec?

La CAQ est un parti à la fois nationaliste et fédéraliste qui entend défendre le Québec farouchement. Mais on ignore l’impact qu’il pourrait avoir sur les relations avec Ottawa, les autres provinces et la francophonie canadienne.

«Je ne pense pas que c’est dans la plateforme du parti», remarque Martin Normand. «Je pense que François Legault ne s’est jamais prononcé sur les relations avec les communautés francophones. C’est sur ce plan que ça devient inquiétant: on ne voit pas d’allié naturel des francophones dans la CAQ.»

On ne connaît pas non plus le sort que la Coalition réservera aux engagements du Québec en matière de francophonie, incluant des instruments comme le Centre de la francophonie des Amériques.

Contrôle des dépenses

«Les Caquistes vont aussi se lancer dans la réduction des dépenses», suggère le politicologue. «Je ne suis pas sûr que les efforts des Libéraux pour créer des liens avec les hors Québec en sortiront indemnes.»

«Mais pour ce qui est de la Politique d’affirmation du Québec et des relations canadiennes défendue par le ministre Jean-Marc Fournier, ça va tomber à l’eau.»

Partis au pouvoir dans les provinces et territoires (date des élections)

Nunavut : députés indépendants (2017)

Territoires du Nord-Ouest : députés indépendants (2015)

Yukon : Parti libéral (2016)

Terre-Neuve-et-Labrador : Parti libéral (2015)

Ile-du-Prince-Édouard : Parti libéral (2015)

Nouvelle-Écosse : Parti libéral (2017)

Nouveau-Brunswick (2018) : ?

Québec : Coalition Avenir Québec (centre droit) (2018)

Ontario : Parti progressiste-conservateur (2018)

Manitoba : Parti progressiste-conservateur (2016)

Saskatchewan : Parti saskatchewanais (centre droit) (2016)

Alberta : Nouveau Parti démocratique (2015)

Colombie-Britannique : Nouveau Parti démocratique (2017)