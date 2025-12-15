Ont-ils allumé un feu il y a 400 000 ans?

Déterminer à quel moment nos lointains ancêtres ont appris à allumer eux-mêmes un feu est difficile. Les traces archéologiques d’un feu, qu’il soit né de la foudre ou de la rencontre de deux silex, sont les mêmes.

Mais une récente découverte excite beaucoup les spécialistes de la préhistoire. Parce que si le plus ancien feu allumé volontairement date vraiment de 400 000 ans, cela battrait le précédent record de plus de 300 000 ans.

Un Néandertalien

Cette première serait attribuée à un Néandertalien. À cette époque très lointaine, il n’y avait qu’eux dans ce qui deviendrait un jour l’Angleterre.

L’équipe dirigée par l’archéologie Rob Davis, du British Museum, mène depuis 2013 des fouilles sur un site appelé Barnham qui était en partie occupé, il y a 400 000 ans, par un étang saisonnier. Outre des os d’éléphants, les archéologues y ont trouvé — dès le début des années 1900 — des outils de pierre.

Mais surtout, plus récemment, des sédiments brûlés et du charbon, signe que des humains y avaient entretenu du feu. On parle de «domestiquer le feu».