On abat les loups par hélicoptère dans les Territoires du Nord-Ouest

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a procédé à l’abattage aérien de loups dans le cadre de son programme de conservation de la population de caribous des hardes Bathurst et Bluenose-Est. Cette approche ne fait cependant pas l’unanimité.

Lancé en janvier, le plan de protection des caribous de la région Slave Nord (au nord du Grand Lac des Esclaves et de la capitale Yellownkife) doit permettre de maintenir la population de caribous en autorisant la chasse aux loups. Selon le document, la prédation contribue de manière significative à la protection des caribous.

Cogestion

Ces mesures de réduction de la population de loups font partie d’une approche de cogestion plus vaste avec l’Office des ressources renouvelables du Wek’èezhìi, une des régions administratives des TNO.

À ce jour, le ministère de l’Environnement du gouvernement des TNO confirme que 39 loups ont été chassés entre les mois de janvier et mai 2020. De plus, une opération d’abattage aérien s’est soldée par l’élimination de 41 loups supplémentaires en huit semaines entre avril et mai 2020.

«L’abattage des loups par hélicoptères n’est pas autorisé aux TNO. Cependant, l’abattage par voie aérienne a été effectué à des fins de gestion des ressources fauniques dans les circonstances de déclin dramatique du nombre de caribous de la harde de Bathurst et Bluenose-Est», indique Joslyn Oosenbrug, gestionnaire des relations publiques et des communications au ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles.