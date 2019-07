On a marché sur la Lune : les arguments de ceux qui en doutent

Il y a en particulier cette photo d’Apollo 11 sur laquelle l’astronaute se tient à côté d’un drapeau qui semble onduler.

Il n’ondule pas: il est accroché à une barre horizontale qui n’a pas été complètement déployée, laissant le drapeau avec des plis, comme un rideau qui n’aurait pas été complètement tiré.

La ceinture de radiations qui entoure la Terre aurait tué les astronautes ou les aurait rendus incapables d’accomplir leur mission

Réponse en trois mots: question de dosage

On appelle ce phénomène la ceinture Van Allen, et elle n’est pas un endroit où on vous recommanderait de construire votre maison. C’est effectivement un lieu où les niveaux de radiations sont plus élevés.

Mais tout est une question de dosage: la dose de radiations qui peut traverser la peau des astronautes, sans parler du blindage de la capsule, a été dûment calculée depuis les années 1960, et elle se retrouve bien en deçà du seuil de danger.