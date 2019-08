Offre d’emploi: Chef de service, Contenu vidéo chez Pelmorex Corp

La fierté de Pelmorex : Nous sommes fiers d’être le leader incontesté en ce qui a trait à la météo et aux informations voyage à travers nos sites web, nos applications, nos chaines de télé spécialisées et nos services météo commerciaux. Nous rejoignons en moyenne 40 millions d’usagers chaque mois. The Weather Network et MétéoMédia sont les applications no. 1 au pays avec 4,2 millions d’utilisateurs uniques. Nous avons l’application météo iPad le plus utilisé au Canada et une portée mensuelle moyenne de 2 millions d’usagers sur les applications de bureau et les tablettes ce qui génère en moyenne 113 millions de pages vues. Notre focus est axé en premier sur nos employés et nous avons gagné plusieurs prix soulignant nos incroyables réussites quant à la satisfaction des employés. Nous avons entre autres été la meilleure équipe RH de l‘année 2015 et nous faisons partie des 50 sociétés les mieux gérées au Canada.

L’effet WOW : Nous avons besoin de gens qui ont des idées. Des gens qui remettent en question le statu quo. Des gens qui sortent des sentiers battus. Nous avons besoin de personnes enthousiastes pour qui la collaboration est importante. Nous sommes à la recherche de personnes intelligentes et avant-gardistes dans la résolution de problèmes. Surtout, nous recherchons des personnes qui sont passionnées par ce qu’elles font et qui ont un intérêt pour la météo et ses phénomènes. Cette description colle à votre profil? Pour en savoir davantage sur nous, vous devez postuler !