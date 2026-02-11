L’obésité dans le microbiome de la bouche?

Les microbes qui rôdent dans notre bouche détiendraient-ils une des clefs de l’obésité? C’est la suggestion intrigante qui se cache derrière une comparaison entre des microbiomes de gens avec et sans obésité.

Le microbiome est cet écosystème de microbes qui vit en nous, et dont le bon fonctionnement est intimement lié à notre santé.

Problèmes divers

Plus la science apprend à le connaître, plus elle découvre des particularités qui, d’un individu à l’autre, semblent être liées à des problèmes aussi divers que les troubles cardiovasculaires, des maladies du foie ou le diabète de type 2.

Ces dernières années, on a aussi identifié une «signature» dans le microbiome intestinal qui pourrait être associée à l’obésité.

Signature d’un risque

Mais des chercheurs des Émirats arabes unis se sont demandé ce qu’il en était du microbiome de la bouche.

Leur recherche, parue en janvier dans la revue Cell Reports, est préliminaire: elle ne porte que sur les «microbiomes oraux» de 628 adultes, dont 97 étaient identifiés comme étant obèses.