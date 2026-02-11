L’obésité dans le microbiome de la bouche?

obésité
Photo: iStock.com/Dacharlie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/02/2026 par Agence Science-Presse

Les microbes qui rôdent dans notre bouche détiendraient-ils une des clefs de l’obésité? C’est la suggestion intrigante qui se cache derrière une comparaison entre des microbiomes de gens avec et sans obésité.

Le microbiome est cet écosystème de microbes qui vit en nous, et dont le bon fonctionnement est intimement lié à notre santé.

Problèmes divers

Plus la science apprend à le connaître, plus elle découvre des particularités qui, d’un individu à l’autre, semblent être liées à des problèmes aussi divers que les troubles cardiovasculaires, des maladies du foie ou le diabète de type 2.

Ces dernières années, on a aussi identifié une «signature» dans le microbiome intestinal qui pourrait être associée à l’obésité.

Signature d’un risque

Mais des chercheurs des Émirats arabes unis se sont demandé ce qu’il en était du microbiome de la bouche.

Leur recherche, parue en janvier dans la revue Cell Reports, est préliminaire: elle ne porte que sur les «microbiomes oraux» de 628 adultes, dont 97 étaient identifiés comme étant obèses.

Publicité

Mais les données suggèrent qu’il y aurait là aussi une «signature» d’un risque de surpoids.

Chez ceux souffrant d’obésité, le microbiome oral contiendrait davantage de bactéries qui sont responsables de l’inflammation, comme Streptococcus parasanguinis, et davantage de Oribacterium sinus, bactéries qui produisent du lactate, le composé connu par ailleurs pour être produit par notre corps lors d’un exercice physique intense.

Corrélation

Les chercheurs soulignent qu’il s’agit pour l’instant d’une corrélation, et non d’une preuve d’un lien de cause à effet.

Notre microbiome oral abrite à lui seul plus de 700 espèces différentes de bactéries, selon un recensement remontant à 2016. C’est le deuxième plus gros microbiome du corps humain, mais il a été l’objet jusqu’ici de beaucoup moins d’attention que le principal protagoniste, le microbiome intestinal.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur