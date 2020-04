Nouvelles fraudes liées à la CoViD-19: un webinaire pour les aînés

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) organise, le mercredi 29 avril, un webinaire d’information, sur la plateforme Zoom, sur les fraudes et escroqueries liées à la CoViD-19.

L’événement permettra aux participants de rencontrer des experts de la Police provinciale de l’Ontario et du Centre antifraude du Canada.

De 13h à 14h, on y discutera des nouvelles fraudes, des moyens de se protéger quand on est approché par des fraudeurs, où signaler les méfaits, et quels services de soutien sont disponibles pour les victimes.