Nouvelle ronde de subventions aux organismes franco-ontariens

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) vient de lancer la cinquième ronde d’Effet multiplicateur, le programme de subventions non remboursables financées par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev).

Ce financement sert à «renforcer la capacité de développement économique des organismes et entreprises francophones» dans l’Est, le Centre et le Sud-Ouest de l’Ontario.

De 5 000 $ à 25 000 $

Ces dernières années, des montants variant de 5 000 $ à 25 000 $ ont été versés aux entreprises et organismes communautaires admissibles.

Près de 200 000 $ ont été ajoutés pour cette nouvelle ronde de financement. La priorité ira aux organisations franco-ontariennes, entreprises privées et entreprises sociales qui n’ont jamais reçu de fonds du programme et qui desservent les femmes et les immigrant.e.s.