Nouveau programme d’ingénierie au Collège français

Un tout nouveau parcours spécialisé en ingénierie sera offert au Collège français, au centre-ville de Toronto, dès la rentrée de septembre 2027.

Le Conseil scolaire scolaire Viamonde en a fait l’annonce aux élèves ce jeudi 12 novembre dans le gymnase de l’école secondaire.

Les élèves de la 7e, 8e et 9e année pourront profiter de ce programme unique en son genre en Ontario, qui leur permettra d’explorer le monde de l’ingénierie, de la conception technologique, de la robotique et de l’innovation.

Le programme se déploiera graduellement au cours des années subséquentes, jusqu’à la 12e année, pour culminer en juin 2031 avec la diplomation de la toute première cohorte d’élèves ayant complété ce parcours.