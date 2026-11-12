Nouveau programme d’ingénierie au Collège français

De la 7e à la 12e année

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La robotique fera partie du nouveau parcours en ingénierie offert au Collège français, l'école secondaire du Conseil scolaire Viamonde au centre-ville de Toronto. Photo: capture d'écran d'une vidéo de Viamonde
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Publié 12/11/2026 par François Bergeron

Un tout nouveau parcours spécialisé en ingénierie sera offert au Collège français, au centre-ville de Toronto, dès la rentrée de septembre 2027.

Le Conseil scolaire scolaire Viamonde en a fait l’annonce aux élèves ce jeudi 12 novembre dans le gymnase de l’école secondaire.

Les élèves de la 7e, 8e et 9e année pourront profiter de ce programme unique en son genre en Ontario, qui leur permettra d’explorer le monde de l’ingénierie, de la conception technologique, de la robotique et de l’innovation.

Le programme se déploiera graduellement au cours des années subséquentes, jusqu’à la 12e année, pour culminer en juin 2031 avec la diplomation de la toute première cohorte d’élèves ayant complété ce parcours.

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Le Collège français, au 100 rue Carlton. Photo: l-express.ca

Rénovations au 3e étage et au sous-sol

Le 3e étage de l’école, où sont déjà installés les laboratoires de science, sera réaménagé l’été prochain pour accueillir les équipements nécessaires: un investissement de 1,8 millions $.

Le sous-sol de l’édifice de la rue Carlton sera également rénové pour y installer une salle d’ordinateurs et… une salle de musculation. La mention de ce dernier ajout, par le directeur de l’éducation Sébastien Fontaine, a soulevé une clameur de joie chez les élèves.

Toujours au sous-sol, un nouvel espace multifonctionnel pourra servir de salle pour le yoga, les arts dramatiques ou la danse.

«Ces nouveaux espaces de vie amélioreront l’expérience globale des élèves en accordant une importance encore plus grande à leur bien-être», fait-on valoir. Dans le même ordre d’idées, on vient d’investir 800 000 $ pour rénover le gymnase de l’école.

Après la présentation, confiée à l’enseignant de technologies Mathieu Dutan, les questions des élèves portaient surtout sur les changements prévus au 3e étage et sur les nouveaux casiers qu’on leur promet.

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Parcours optionnel

Le président du Conseil scolaire Viamonde, Benoit Fortin, s’est dit particulièrement interpellé par le nouveau programme d’ingénierie, étant lui-même cadre d’une entreprise dans le domaine de l’énergie solaire. «N’hésitez pas à faire appel à moi», a-t-il dit aux enseignants, «pour venir expliquer aux élèves certaines applications de ces technologies.»

Le nouveau programme qui sera offert aux élèves intéressés sera optionnel. Il viendra enrichir le curriculum de base obligatoire de l’Ontario, précise Sébastien Fontaine à l-express.ca.

Le programme misera «sur une approche pédagogique axée sur l’expérimentation, la créativité et la résolution de problèmes concrets».

«Les jeunes seront invités à aller bien au-delà de l’utilisation des technologies: elles et ils apprendront à les comprendre, à les concevoir et à les mettre au service de solutions répondant à des besoins réels.»

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Les imprimantes 3D fascinent les élèves. Photo: capture d’écran d’une vidéo de Viamonde
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On passera à travers les grandes compétences de l’ingénierie. Photo: capture d’écran d’une vidéo de Viamonde

Les compétences de l’ingénierie

Les élèves développeront progressivement leurs apprentissages dans les grandes compétences en ingénierie que sont la conception, la modélisation et le prototypage, la programmation et l’automatisation, ainsi que l’innovation et l’optimisation.

Concrètement, les élèves pourront explorer plusieurs domaines de pointe, dont le design, le génie électrique et informatique, la robotique et l’automatisation, l’intelligence artificielle, la conception et l’innovation, la fabrication numérique, le développement durable et les systèmes intelligents.

Les élèves s’initieront notamment à la conception de robots autonomes, à la création d’objets connectés, à l’impression 3D et au développement de solutions énergétiques durables.

Le point culminant du parcours, en 11e et 12e année, consistera à consolider les acquis grâce à la réalisation de projets d’ingénierie intégrés, «se rapprochant des compétences recherchées dans de nombreux milieux professionnels et qui permettront aux élèves qui le souhaitent, de poursuivre des études postsecondaires dans des domaines connexes».

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Soirée d’information et portes ouvertes

«Ce parcours spécialisé en ingénierie est unique à Toronto», insiste Sébastien Fontaine. «Il vient répondre à un besoin réel en plus de contribuer à positionner le Collège français comme une école secondaire innovante et pertinente, offrant un choix différent pour les jeunes de la communauté franco-torontoise.»

Les jeunes et leurs familles intéressés par ce nouveau parcours spécialisé sont invités à participer à une soirée virtuelle le 18 novembre, ainsi qu’aux portes ouvertes du Collège français, le jeudi 26 novembre  à 18h, au 100 rue Carlton à Toronto.

Auteurs

  • Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et web, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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