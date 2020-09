Nouveau-Brunswick: les Acadiens orphelins du pouvoir

Les résultats dans le Nord sont frappants. La région est constituée de 12 des 16 circonscriptions à majorité francophone de la province. Les Libéraux ont tout raflé, obtenant un peu plus des deux tiers des votes, 50 points de plus que les Progressistes-Conservateurs, alors que ceux-ci se sont contentés de 17,5% et les Verts d’à peu près 13% des voix.

«Aucun gouvernement ne peut être content de diriger une province comme le Nouveau-Brunswick lorsqu’une communauté n’est pas représentée», avance le juriste et spécialiste des droits linguistiques Michel Doucet. «Sur ce plan-là, je crois qu’on est plus mal en point qu’on était en 2018.»

Blâmé pour la division linguistique

Selon la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), on assiste à une véritable «aliénation acadienne» à l’image de ce que certaines parties de l’Ouest canadien ressentent face au pouvoir à Ottawa.

Et pour le président de l’organisme, Alexandre Doucet, la cause de cette aliénation est claire: «Sans aucun doute, la difficulté du Parti conservateur à aller chercher la communauté francophone, c’est Blaine Higgs. Depuis son arrivée, à titre de chef, ç’a été problématique.»

Blaine Higgs est un anglophone unilingue. Une situation qui ne s’était pas vue depuis Richard Hatfield, qui a dirigé la province de 1970 à 1987. Celui-ci avait cependant réussi une percée historique pour son parti parmi les Acadiens.