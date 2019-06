Nous sommes devenus bipèdes à cause des supernovas? Douteux!

Une nouvelle, voulant que nos ancêtres aient commencé à marcher à cause d’une série de supernovas, a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux.

Bien que ce soit un article dans le quotidien britannique The Guardian (intitulé «Des explosions d’étoiles ont conduit les humains à marcher sur deux jambes, suggère une étude radicale») qui ait été le point de départ des partages, l’origine de cette nouvelle est bel et bien une recherche: publiée le 28 mai dans le Journal of Geology par deux chercheurs en physique du Kansas.

On y lit ce court passage: «La conversion des forêts aux savanes a longtemps été considérée comme un facteur central de l’évolution des hominidés vers le bipédalisme… Ainsi, il est possible qu’une supernova proche ait joué un rôle dans l’évolution des humains.»

Beaucoup de «si»

Le gros de cette recherche s’appuie sur une série d’empreintes géologiques qui ont permis, ces dernières années, de déduire que des étoiles ont explosé dans notre «banlieue» galactique il y a 2,6 à 8 millions d’années.

Les auteurs placent un «sommet» de ces événements cosmiques il y a 2,6 millions d’années. Ils l’attribuent à une étoile située à «seulement» 160 années-lumière — soit assez proche pour avoir été visible à l’œil nu.