Nous avons une nouvelle lune… depuis 3 ans

Un tel «satellite temporaire» avait été observé en 2006: cet autre astéroïde, 2006 TH120, était devenu notre deuxième lune de septembre 2006 à juin 2007, avant que sa trajectoire et sa vitesse ne le fassent échapper à l’attraction terrestre.

L’orbite du nouveau venu fait à peu près un ovale — irrégulier à cause de l’influence de la «vraie» Lune — qui à son point le plus éloigné, l’envoie jusqu’à un million de kilomètres de nous, plus loin que l’orbite lunaire.

C’est à ce point le plus éloigné que, peut-être dès ce printemps, il échappera à notre voisinage.