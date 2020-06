Nourrir sa peau? D’abord hydrater son corps

La peau sèche est donc plus un problème de manque d’eau que de manque d’huile, disent les auteurs.

Redonner de l’élasticité à la peau

Une revue de onze petites études portant sur 805 patients a montré que la prise de suppléments de collagène oraux augmenterait l’élasticité de la peau, l’hydratation et la densité de collagène dermique.

Une autre étude portant sur 50 femmes, dont la moitié ont reçu un traitement et l’autre moitié formaient le groupe contrôle, suggère que la consommation d’un nutraceutique multicomposant (non spécifié) pendant 60 jours améliorerait l’hydratation et l’élasticité de la peau de 15 à 22 %, selon les zones du visage.

Il serait donc possible, en théorie, d’ingérer le collagène plutôt que de le chercher dans une crème hydratante.

Le rôle des gras et des vitamines

Presque tous les hydratants sur le marché contiennent, en plus de l’eau, une substance grasse, des humectants (glycérine, acide lactique, urée, etc.) qui aspirent l’eau dans la peau à la fois à partir de l’air et des couches profondes de la peau, ainsi que des substances huileuses, aussi appelées hydratants (vaseline, diméthicone, lanoline, lécithine, etc.), qui bloquent l’évaporation de l’eau.