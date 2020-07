Non, les masques n’empêchent pas l’oxygène de passer

Nombreuses études



Il existe en effet de nombreux travailleurs forcés depuis longtemps de porter un masque procédural (N95, P100…) dans l’exercice de leurs fonctions, surtout dans les milieux de la santé et de la construction.

De ce fait, ces travailleurs ont été l’objet, au fil des décennies, de nombreuses études scientifiques. Aucune ne fait mention d’hypoxie liée au port du masque. Aucune n’évoque non plus un taux de décès plus élevé chez ces travailleurs.

Une revue de la littérature publiée en 2016 s’est intéressée aux diverses mesures physiologiques susceptibles d’être influencées par le port d’un masque de protection respiratoire.

Effort cardiaque

La fréquence cardiaque, l’un des paramètres les plus étudiés, semble peu augmenter dans les différentes études. Cela signifie que le cœur d’un individu masqué n’a pas eu à fournir un effort supplémentaire pour approvisionner l’organisme en sang oxygéné.

Dans une petite étude publiée en 2013, 20 participants dans la vingtaine ont dû fournir un effort modéré d’une heure sur tapis roulant (5,6 km/h). Les chercheurs ont conclu que le port d’un N95, peu importe son type (avec ou sans valve), a eu un effet minime sur la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire par rapport à une situation sans masque.