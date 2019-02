Non, le jus de céleri n’est pas un aliment miracle

Pascal Lapointe (Agence Science-Presse)

Si on utilise le mot-clic #miracle sur Instagram, on ne s’étonne pas de trouver des photos qui soient en lien avec la religion. Mais des photos de jus de céleri?

Plusieurs articles parus ces dernières semaines attribuent la popularité nouvellement acquise de cet humble légume à l’Américain Anthony William (et à ses 1,5 million d’abonnés), qui s’auto-proclame «le médium médical».

Un esprit m’a dit…

Il n’est ni médecin ni nutritionniste, mais a pour avantage, dit-il, de parler à un esprit depuis l’âge de 4 ans. Il est aussi auteur de livres à succès sur l’alimentation.

Selon lui, le jus de céleri aurait des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, équilibrerait le taux de sucre dans le sang, faciliterait la digestion, préviendrait les migraines, réduirait la pression artérielle, éliminerait les problèmes de peau, et bien sûr, «détoxifierait» le foie. Tout cela en une semaine.

Vitamine K



Ce n’est pas un mystère que le céleri contient de grandes quantités de vitamine K (qui aide à la coagulation du sang), et en moindres quantités, des flavonoïdes (un antioxydant) et des vitamines A, C et B9.

Mais tous les légumes en contiennent, et le céleri a même contre lui le fait d’être plus pauvre que d’autres légumes verts en fibres et autres nutriments comme le calcium.

Par ailleurs, pourquoi se compliquer la vie à le boire alors qu’il est si simple de le manger? Les célébrités qui en ont fait la promotion, comme l’omniprésente Gwyneth Paltrow, ne se prononcent pas là-dessus.

Meilleur cru

Mais un bon biologiste ferait remarquer que de transformer n’importe quel aliment en liquide diminue encore plus sa valeur en fibres ainsi qu’en vitamines A ou K — notre corps absorbe mieux ces dernières lorsqu’elles arrivent au milieu de la nourriture.

Certes, liquéfier le céleri présente un avantage certain pour les compagnies qui en vendent à 7$ la bouteille. Et on admet qu’il est sans doute plus agréable de boire du céleri que d’en grignoter toute la journée.