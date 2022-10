Nick Robertson joue les héros et donne la victoire aux Leafs en prolongation

What a way to end it 😤 pic.twitter.com/DLemC35Jj6 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 21, 2022

Échos des vestiaires

Alex Kerfoot n’avait que de bons mots pour Nick Robertson. «C’est génial pour lui d’avoir eu une soirée comme ça à son premier match. Il a eu un camp incroyable, il n’a pas commencé la saison avec nous et ça n’a pas eu l’air de le déranger. Il est revenu et a marqué le but égalisateur et le but gagnant. C’est ce qu’il fait, il est dynamique offensivement et il l’a montré ce soir.»

Quant au héros de la soirée, il a pour sa part avoué qu’il avait trouvé la situation difficile lorsqu’il a été renvoyé aux Marlies avant le début de la saison malgré d’excellentes performances en matchs préparatoires.

Robertson a simplement été une victime du cap salarial, et les Leafs n’avaient pas la masse salariale disponible pour l’avoir dans l’alignement pour entamer la saison.

«J’ai eu des hauts et des bas, c’était difficile à digérer, mais j’apprécie les soirées comme ce soir. On joue au hockey pour marquer des buts comme celui-là, en prolongation dans la LNH.»