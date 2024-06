Ne montrez pas vos enfants sur internet, prévient une experte

Conscientiser la population

À l’automne 2023, la députée libérale d’Ottawa-Vanier Lucille Collard a déposé un projet de loi à l’Assemblée législative de l’Ontario visant à faire du mois de septembre le «Mois de la sécurité et de la protection de la vie privée des enfants en ligne».

En lisant ces données, et en se basant sur l’expertise de Charlene Doak-Gebauer, elle a voulu s’assurer que dès la rentrée scolaire, les élèves et les parents en apprennent plus sur les risques encourus sur Internet.

«Moi aussi, j’ai eu des enjeux à savoir qu’est-ce que je devais faire pour bien protéger mes enfants, une fois que j’ai été obligée d’accepter de leur donner un téléphone cellulaire», a noté la députée provinciale, en conférence de presse à Queen’s Park, le 6 juin dernier.

Ce jour-là, son projet de loi a été débattu en Chambre, et a été renvoyé au Comité permanent de la politique sociale.

Elle espérait le voir adopté avant l’arrivée du mois de septembre 2024, mais le gouvernement Ford a annoncé la semaine dernière que les élus ne seraient pas de retour en Chambre avant le mois d’octobre.