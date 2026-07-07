Mystérieuse substance sur Titan et Pluton

Titan et Pluton sont deux mondes très différents. Et pourtant, ils semblent partager une caractéristique commune: une mystérieuse substance récemment détectée à leur surface.

Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, possède une épaisse atmosphère et des lacs de méthane — ce qui en fait un des rares mondes de notre système solaire à avoir du liquide à sa surface, aussi inhospitalier soit-il.

Pluton est, de son côté, un gros astéroïde rocheux. Mais la chimie des deux présentait déjà, avant la nouvelle découverte, des similitudes.

De la brume et des précipitations

Bien que l’atmosphère de Pluton soit 15 000 fois moins dense que celle de Titan, elle est, elle aussi, composée essentiellement d’azote et de méthane. Et dans les deux cas, cette chimie doit probablement créer de la brume, qui retombe à la surface sous forme de «neige» — quoique en plus grande quantité sur Titan, créant ces lacs de méthane.

C’est sans doute ce même phénomène d’accumulation qui est derrière la mystérieuse substance dont une équipe dirigée par l’astronome Bruno Bézard, de l’Observatoire de Paris, rapporte la détection dans une étude prépubliée le 11 juin.