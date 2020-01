MyFrenchFilmFestival: excellente promotion du cinéma français

Pour la 10e édition de MyFrenchFilmFestival, qui débute en ligne ce jeudi 16 janvier et se déroule jusqu’au 16 février, 31 films sont réunis à travers 8 thématiques.

«Des récits troubles entre rêve et réalité dans Is This Real?», détaille-t-on. «Des notes d’humour et d’absurde dans le programme Say Cheese!. Ou encore des représentations de conflits armés et géopolitiques d’hier et d’aujourd’hui dans On the frontline.»

«All about women célèbre les femmes dans toutes leurs diversités, quand Teen Spirit rassemble émois et questionnements d’une jeunesse à la recherche de repères.»

«Alors que Les Misérables de Ladj Ly représente la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international, retour sur la représentation des banlieues françaises avec la section Special Screenings.»

«Pour la première fois, un programme d’animation sans paroles à destination des plus petits nommé My Little Zoo. Et enfin, une sélection d’œuvres innovantes avec New Horizons.»