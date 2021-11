Comment le moustique survit au choc d’une goutte de pluie

Bien que le moustique et la goutte de pluie aient sensiblement la même taille (environ 3 mm pour le moustique), l’insecte est beaucoup plus léger et il ne ralentit pas la goutte dans sa descente.

Cela veut dire qu’au lieu d’éclater sur le corps du moustique, la goutte va se déformer légèrement et continuer sa chute sans entrave.

Paradoxalement, la chute du moustique pour absorber le choc, sa capacité d’accélération et son faible poids sont trois atouts qui lui servent parce qu’il est en vol pendant l’averse. S’il avait été sur le sol, il aurait sans doute été écrasé par l’impact direct d’une goutte de pluie.