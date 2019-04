Montre-moi ta peau, je te dirai qui tu es

Claire Besnard

1 avril 2019 à 13h00 1 avril 2019 à 13h00

«Un candidat peut être refusé pour un poste à cause de son apparence physique. J’ai déjà vu quelqu’un être recalé parce qu’il souffrait d’acné. Pourtant, ce n’est pas parce qu’il a de l’acné qu’il ne fera pas bien son travail», raconte l’esthéticienne Linda Taciano en entretien à L’Express.

Linda travaille depuis 17 ans dans une compagnie d’assurances. Elle est responsable des ressources humaines. Son milieu professionnel lui a permis de réaliser combien l’apparence jouait un rôle essentiel lors d’un entretien d’embauche.

Si elle refuse que le physique soit déterminant pour juger quelqu’un, elle sait combien on ne peut pas empêcher cela. Elle a donc choisi de suivre une formation auprès de l‘International Beauty Institute de Mississauga pour devenir consultante en image afin d’aider les autres.

Puis, il y a un an, Andrea Chambers, directrice d’une clinique de massage et de physiothérapie, lui offrait un local afin que Linda puisse s’adonner à sa passion.

Accessible à tous

Depuis, elle y reçoit ses clients au 3e étage du 27 Roncesvalles Avenue. Elle propose des prix très attractifs afin que tout le monde puisse bénéficier de traitements de la peau. «Cela me permet d’accueillir des personnes de toutes les catégories sociales, de toutes les couleurs et de tous les âges.».

C’est une chance pour Linda qui souhaite avant tout aider les gens: «Ça me tient à coeur de faire du bien aux gens, de sentir de l’harmonie et de leur offrir du bien-être.»

Un bien-être essentiel pour gagner de la confiance en soi et être plus épanoui. «Quand on va bien à l’intérieur, ça se voit sur le visage. Le corps exprime ce que l’on ressent à l’intérieur.»

Journée Spa avec Up With Women

Le 13 avril, Linda organise avec l’association Up With Women une journée spa.

Elle proposera bénévolement des soins du visage à des femmes en situation précaire. «J’ai hâte de pouvoir leur offrir cela. Ces femmes attendent tellement de ce moment, elles sont heureuses d’en bénéficier», nous explique-t-elle.

Un nouveau défi donc, pour cette femme définitivement altruiste et en quête d’apporter du bien-être aux gens.