MonAvenir: Gina Kozak surintendante de l’éducation

Gina Kozak vient d’être nommée au poste de surintendance de l’éducation au Conseil scolaire catholique MonAvenir. Elle prendra la relève de Jérôme Pépin, qui prend sa retraite. Ses dossiers principaux seront annoncés ultérieurement (plusieurs surintendants gèrent diverses activités ou secteurs du Conseil).

Diplômée des Universités de Toronto et de la Laurentienne à Sudbury, Mme Kozak cumule plus de 20 ans d’expérience en éducation. Elle est originaire de la région de Toronto, et elle a elle-même étudié dans une école du Csc MonAvenir, à l’époque où il se nommait Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

Elle a enseigné pendant plus de 13 ans dans les écoles du Grand Toronto du Csc MonAvenir, puis conseillère pédagogique, directrice de l’école élémentaire Saint-Noël-Chabanel à Toronto, et depuis 2017 directrice de l’école élémentaire Le-Petit-Prince à Maple.

«Elle apporte à l’équipe une expérience et une vision qui viendront renchérir les actions futures dans l’offre d’une éducation catholique de langue française de grande qualité», souligne André Blais, directeur de l’éducation du Csc MonAvenir.