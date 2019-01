Moins d’une semaine avant la fin du financement de l’Université

L'Express

10 janvier 2019

Moins d’une semaine avant l’interruption du financement provincial de l’Université de l’Ontario français, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario presse à nouveau le gouvernement de l’Ontario de sauver l’institution.

La province pourrait déposer une demande de financement au gouvernement fédéral et assurer la rétention du personnel de l’université après le 15 janvier, plaide le président Carol Jolin. «L’UOF ne sera plus qu’un conseil des gouverneurs sans employés et sans artisans.»

«Pourtant, le ministère du Patrimoine canadien avait indiqué qu’un financement était disponible pour les quatre premières années de l’université.» Mais encore faut-il que la province en profite.

Universités bilingues insuffisantes

Carol Jolin affirme que l’absence d’une université de langue française contribue à l’assimilation des francophones de l’Ontario, surtout ceux de Toronto et du Centre-Sud-Ouest. «Malheureusement, les universités bilingues ne sont pas en mesure de garantir l’enseignement en français tout au long d’un programme», explique-t-il.

«Voilà pourquoi les francophones de l’Ontario revendiquent une université de langue française depuis un demi-siècle.»

L’AFO encourage les citoyennes et citoyens à manifester leur appui à l’Université de l’Ontario français en devenant membres de «La Résistance». On peut également appuyer la défense des droits des francophones de l’Ontario au moyen d’un don.

Des dizaines de milliers de dollars ont déjà été recueillis, et environ 14 000 personnes ont manifesté en Ontario et aux quatre coins du pays le 1er décembre, contre les revers infligés aux Franco-Ontariens par le gouvernement conservateur de Doug Ford.

Cartes du Nouvel An

Depuis quelques jours, l’AFO invite ses sympathisants à envoyer une carte postale à un élu conservateur provincial, l’encourageant à «prendre de bonnes résolutions pour 2019»: rétablir le Commissariat aux services en français indépendant ainsi que le financement de l’Université de l’Ontario français.

«Si vous ne savez pas quel député choisir, nous vous proposons d’envoyer votre carte postale au premier ministre Doug Ford, à la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, ou encore à la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton.»

L’AFO enverra des cartes postales aux membres du caucus conservateur jusqu’à épuisement des stocks!