Moins d’étudiants internationaux: moins d’argent pour les collèges et universités

Si c’est le meilleur scénario qui prévaut, le manque à gagner pour l’université serait de 1,1 million $. Une diminution de 46% entrainerait une perte de 2,4 millions $.

«Comme toutes les autres universités, ça va être un défi, un défi pour cette année, mais aussi pour quelques années pour essayer de récupérer», ajoute Allister Surette. «Un déficit de 1,1 million $, c’est environ 5% de notre budget. Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est sûr qu’il faudra planifier en conséquence pour contrôler les dépenses.»

Du côté de l’Université de Moncton, où 20% des étudiants proviennent de l’extérieur du pays, on prévoit une entaille au budget entre deux millions et demi et trois millions de dollars.

Ce n’est pas uniquement la baisse d’inscription des étudiants internationaux que le qui fait des ravages budgétaires. En prenant en considération tous les impacts de la C0ViD-19, «c’est à peu près 6,5% du budget, ce qui n’est pas négligeable», indique Christian Perron de l’Université Saint-Boniface.

«On a dû revisiter la planification budgétaire de fond en comble. Et on a pu arranger ça pour arriver à un budget équilibré. Mais ce n’est pas sans écarter temporairement des projets spéciaux, certaines initiatives. On a priorisé la programmation pédagogique.»