Mode : Andréanne Dandeneau valorise ses racines autochtones

Ses pièces confortables épousent un style chic et décontracté.

Produire local et sans déchet

D’abord jeune danseuse contemporaine, Andréanne Dandeneau a appris à concevoir un vêtement «équitable» lors de ses études d’écologie humaine à Winnipeg, suite à son cursus de design de mode à Montréal.

Devenir créatrice de mode lui est alors apparu comme une évidence: l’association parfaite entre l’étude des corps et des matières.

Cette conscience écologique est partie prenante de sa création. «En tant que designer, c’est ma mission de regarder comment je produis. En faisant le choix d’utiliser de petites coupes au lieu de grandes pièces de tissus, et en utilisant un tissu local, j’en fais bénéficier les petits producteurs canadiens. À long terme, ce mode de production bénéficie aux prochaines générations.»

Et pour cause, toutes ses pièces sont en coton biologique et en bambou naturel du Canada, fabriquées dans son atelier de Winnipeg.