Mobilité durable : ce ne sont pas les idées qui manquent

Conférencier au festival Eurêka, qui s’est déroulé dans le Vieux-Port du 7 au 9 juin, il estime que les villes ont donné trop d’espace aux voitures, qu’il faut maintenant réduire par de nouveaux aménagements, afin de rendre la marche et le vélo plus attirants et plus sécuritaires.

Il rappelle aussi les fortes habitudes, les bonnes perceptions, les symboles positifs et le plaisir associés aux automobiles, dont la possession fait partie de la norme sociale.

«Il y a toutefois un problème de moyens financiers et législatifs», affirme-t-il, en référence aux objectifs des politiques de mobilité durable adoptées par les gouvernements. Les cibles québécoises 2030 sont ambitieuses: réduire de 20% l’usage de l’automobile en solitaire, augmenter de 30% la fréquentation des transports collectifs.

Vélo en toute saison

Le doctorant souligne également que les transports sont tributaires de l’urbanisme. Selon lui, une mobilité durable passe par une densification des villes. «Ça va prendre une dizaine d’années», juge-t-il.

Le Festival Eurêka, qui a fait de la mobilité sa thématique principale cette année, a mis en valeur deux initiatives privées visant à rendre le vélo plus attirant. L’entreprise Picolo vélo a présenté son bicycle de luxe au cadre en bois. La société Smarthalo pour sa part, a exposé un dispositif s’installant sur le guidon d’un vélo et faisant office de GPS, d’alarme, de lampe, etc.