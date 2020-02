Mitch Marner donne la victoire au Leafs en prolongation

Échos de vestiaires

Le capitaine John Tavares a parlé de la raison pourquoi il s’est retiré au vestiaire en première période: «Je me suis fait mal à la cheville et je voulais seulement être certain que tout était ok et que je pouvais continuer à jouer.»

L’entraîneur Sheldon Keefe avait de bons mots à l’égard de Jason Spezza: «Il était excellent. Il avait clairement un peu plus d’énergie aujourd’hui. C’était un gros but qu’il a compté. Il a eu une opportunité et c’était évident qu’il n’allait pas la laisser passer. Je suis vraiment content qu’il ait saisi l’opportunité.»

Du côté des Sénateurs, le québécois Anthony Duclair a dit ceci lorsque L’Express l’a rencontré après le match:

«Je pense qu’avec notre effort de ce soir on aurait aimé avoir les 2 points. C’est sur que Andy (le gardien Craig Anderson) a vraiment joué une game solide. Il nous a fait rester dans le match. On était 1-1 tout le long. Il a bien joué et ça nous a donné un point.»