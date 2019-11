Mitch Marner absent pour au moins quatre semaines

Le joueur vedette Mitch Marner s’est blessé à la cheville lors de la rencontre de samedi soir face aux Flyers de Philadelphie.

La blessure s’est produite dès la première mise en jeu de la deuxième période. Marner a trébuché et a eu de la difficulté à retourner au banc de son équipe. Les partisans ont vu Marner revenir sur la glace et patiner un peu lors d’une pause publicitaire mais il était aussitôt retourné au vestiaire.

Mitch Marner heads to the @MapleLeafs' locker room after an awkward fall. #HockeyNight pic.twitter.com/JgvzZ12hTY

— Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2019