Mitch Marner à Toronto pour y rester

Les rumeurs

La machine à rumeurs a été particulièrement active durant les dernières semaines notamment au sujet des demandes de Marner, son père Paul et son agent Darren Ferris. Dans les derniers jours nous avons également que le camp Marner a refusé une offre de 11M par année pour 7 ans ainsi qu’une autre de 3 ans.

Suisse

Le camp Marner à même insinué que son protegé pourrait se tourner du côté de Zurich en Suisse pour s’entraîner avec les Lions si jamais il était possible que Marner soit toujours sans contrat d’ici au début du camp d’entraînement.

À noter que c’est avec cette même équipe des Lions de Zurich qu’Auston Matthews a passé une saison complète avant de se joindre aux Maple Leafs pour sa saison recrue.

Le camp d’entraînement

Le camp d’entraînement des Maple Leafs s’est amorcé aujourd’hui du coté de St.John’s, Terre-Neuve et on peut s’imaginer que Mitch Marner ira sans doute rejoindre ses coéquipiers le plus rapidement possible.

Maintenant que tous les joueurs sont sous contrats, l’organisation peut donc se concentrer sur son alignement en prévision de l’ouverture de la saison le 2 octobre à l’Aréna Scotiabank.