Miró à Québec : événement rare

Une exposition consacrée à Joan Miró, peintre reconnu mondialement, se tient en primeur sur le continent nord-américain, du 30 mai au 8 septembre 2019, au Musée national des beaux-arts du Québec.

Miró à Majorque. Un esprit libre. présente plus de 150 peintures, sculptures et œuvres sur papier, dont plusieurs toiles grand format. Cette première exposition de Miró au Québec en plus de 30 ans est rendue possible grâce à un partenariat avec la Miró Mallorca Fundació.

Comme l’indique le titre de l’exposition, les œuvres choisies se concentrent sur la période où l’artiste vivait à Majorque, y créant plus du tiers de l’ensemble de son œuvre en 25 ans. Quatre grands thèmes du travail de Miró jalonnent l’exposition dans les quatre salles temporaires du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ.

Étincelle

Miró n’est pas un inconnu pour les lecteurs de L’Express puisqu’un article lui a déjà été consacré il n’y a pas si longtemps. La conception que cet artiste se fait d’une œuvre picturale, dans ce qu’il appelle un «dialogue avec la matière», peut sembler étrange ou révolutionnaire, selon l’idée que l’on se fait d’un tableau.

«Pour moi, dit-il, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu’il éblouisse comme la beauté d’une femme ou d’un poème.» Et il n’est donc guère surprenant que l’on dise de lui, parmi de nombreux qualificatifs élogieux, qu’il est «le plus grand inventeur de formes au XXe siècle».