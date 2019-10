Migrants: huit raisons de leur donner une chance

Le 29 septembre dernier, Journée mondiale des migrants et des refugiés, le Pape François a dévoilé une nouvelle statue sur la place Saint-Pierre: la première en 400 ans.

Angels Unaware représente 140 figures humaines de différents âges et ethnies sur un bateau. C’est l’œuvre du sculpteur canadien Timothy Schmalz, qui a également créé les statues du parc Champlain Wendat à Penetanguishere, en 2015.

La beauté de cette statue est difficile à décrire.

L’histoire humaine

L’immigration a toujours été un fait de l’histoire humaine. Les gens voyageaient à pied, à cheval, en bateau, traversant des rivières, des mers, et des océans. Le Canada en particulier est un pays dont l’existence est très étroitement liée aux contributions des divers groupes ethniques qui le peuplent.

«Depuis les années 1960, le Musée Canadien des civilisations collectionne des artefacts issus de l’immigration et recueille des informations sur les traditions culturelles. Il s’agit des artefacts apportés au pays par les immigrants, des articles créés par les immigrants et leurs descendants en empruntant des matériaux canadiens et des idées locales, et des articles qui continuent à être utiles et fonctionnels dans les foyers d’immigrants. Le Musée collectionne également des documents historiques, sociaux, familiaux et culturels afin de placer ces artefacts dans leur contexte culturel. (Source: Le Canada, terre d’asile, Jean-Philippe Proulx, Histoire Canada, 2016).