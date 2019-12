Michael V. Smith : pas doué pour la normalité

Accepter son identité homosexuelle et la célébrer en s’affirmant gai équivaut à abandonner les règles et rituels qui accompagnent le fait d’être «un homme»: on a le droit d’être tendre, doux et sensible, d’embrasser un homme sur la joue, de porter du rose ou du vernis à ongles, de pleurer au cinéma, de parler de ses peurs en public.

Sexe anonyme

Smith raconte que pour combattre sa dépendance à l’alcool, il s’est tourné vers la drague dans les parcs deux à quatre fois par semaine. «Je pouvais, en moyenne, avoir jusqu’à trois orgasmes par nuit avec cinq hommes différents.»

Le sexe avec des inconnus devient une manière d’expérimenter et d’inventer son identité. «Le sexe anonyme me permettait d’explorer des parties de ma personnalité sans risquer d’être démasqué.»

La drague, écrit-il, est fondamentalement un exercice d’observation et de contrôle. Cela nécessite une grande sensibilité aux messages envoyés par l’autre et une excellente stratégie de maîtrise du déroulement de la gestuelle: «où se tenir, quoi toucher, quand et comment se pencher ou se relever, quels signes corporels envoyer et lesquels réprimer».

Pas de vie normale… svp

Pour Michael Smith, il n’y a pas de différence entre du sexe chaque soir pendant quatre ans avec le même gars ou du sexe chaque soir pendant quatre ans avec un homme différent: «la quantité de sexe est la même, qu’est-ce qu’on en a à foutre, pourvu qu’on ne prenne pas de risques?»

L’auteur conclut que la vie de genderqueer était bien plus satisfaisante que la vie de garçon normal. «Et de toute façon, je n’avais pas un grand talent pour la normalité.»