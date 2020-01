Michael Hutchinson s’impose et les Leafs blanchissent les Islanders

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour à domicile samedi pour y disputer leur premier match de la nouvelle année devant leur partisans. La rencontre s’annonçait excitante alors qu’ils recevaient l’ancienne formation du capitaine John Tavares, les Islanders de New York.

Retour des anciens

La visite des Islanders ne marquait pas simplement la visite des anciens coéquipiers de John Tavares mais aussi la venue des anciens Leafs Leo Komarov, Matt Martin et Lou Lamoriello. Depuis les 2 dernières années, la rivalité Toronto-New York se fait de plus en plus sentir.

William Nylander

Le suédois qui connait présentement une séquence productive a obtenu la plus belle occasion de marquer en début de première période lorsqu’il s’est retrouvé en échappée devant le gardien Varlamov, mais se dernier lui a fermé la porte.

Le gardien s’illustre

Les Islanders ont dominé la première moitié de la deuxième période mais le gardien des Leafs a effectué plusieurs bons arrêts pour garder son équipe dans le match.

Les Leafs ouvrent la marque

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage avec un peu plus de 5 minutes à faire à la période lorsque Pierre Engvall a compté son 6e de la saison sur un tir de l’enclave. Kasperi Kapanen a obtenu une mention d’aide sur le jeu. Engvall affiche maintenant 6 buts et 4 aides depuis son rappel du club-école des Marlies. 1-0 Toronto.